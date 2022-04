“Luftë” për zonën Champions, formacionet zyrtare Arsenal-Manchester Utd

Në orën 13:30 do të luhet sfida interesante ndërmjet Arsenalit dhe Manchester United.

Të dy ekipet luajnë për një vend në Champions League, dhe për këtë arsye ndeshja pritet të jetë intensive, emocionuese dhe me duele të forta.

Arsenal vjen nga një fitore ndaj Chelsea që i ka dhënë kurajo, ndërsa për “Djajtë” gjerat nuk janë mirë. Cristiano Ronaldo do të jetë titullar sot, ndërsa Pogba jashtë./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare:

🚨 TEAM NEWS

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nketiah ATT

🇳🇴 Odegaard MID

🇵🇹 Cedric DEF

⚡️ WE ARE THE ARSENAL

🔜 #ARSMUN pic.twitter.com/YRGfzH4mcS

— Arsenal (@Arsenal) April 23, 2022