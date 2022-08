Lufta për titull dhe vendi 4, çfarë presim në sezonin 2022-2023 të La Liga?

Përgatiti Gerli Doko

Mbrëmja e së premtes është fillimi i një edicioni të ri të La Ligës, i cili premton të jetë emocionues. Këtu është gjithçka që duhet të dini përpara hapjes Osasuna-Sevilla.

Lufta për titull

Në mënyrë të pashmangshme, Real Madridi mbetet favoriti i madh për të kapur titullin. Merengët nuk kanë humbur asnjë lojtar të madh dhe kanë forcuar sektorin e tyre mbrojtës dhe mesfushën me ardhjen e Tchouameni dhe Rudiger. Gjithçka tregon se duhet të shohim një kampion të paktën po aq të fortë sa sezonin e kaluar. Interesi dhe pezullimi i kësaj gare për titull do të varet mbi të gjitha nga Barça. Katalanasit, të cilët po dalin nga një pjesë e dytë interesante e sezonit, kanë pasur një dritare tërheqëse transferimi në letër, dhe duket se kanë një ekip shumë më konkurrues se vitin e kaluar. Xavi do të duhet ende të arrijë të integrojë të gjithë, por gjithçka tregon se taktika katalanas i ka të gjitha kartat në dorë për të luftuar për La Ligën me madrilenët. Kini kujdes të mos lini pas dore Atletico Madrid, i cili, pa pasur një merkato të mrekullueshme dhe logjikisht duke qenë një nivel më poshtë, rekrutoi veçanërisht këtë krahun e djathtë që i mungonte me Nahuel Molina dhe përfshiu Axel Witsel, dhe pa humbur asnjë lojtar.

Vendi i katërt, vështirë të parashikohet

Nëse tre pozitat e para duken tashmë të ndara, pavarësisht një renditje që mbetet logjikisht e vështirë për t’u parashikuar, është e vështirë të parashikohet se çfarë do të ndodhë për vendin e katërt, duke ofruar biletën e fundit për Champions League. Sevilla, pronare e këtij pozicioni për dy sezonet e fundit, duket më pak e fuqishme, veçanërisht pasi humbi Kounde-Diego Carlos, Klubi tjetër në qytet, Betis, është në një dinamikë mjaft pozitive dhe ka forcuar pozicionin e tyre, me mbrojtësin Luiz Felipe në veçanti, duke u paraqitur si një kandidat i besueshëm për këtë vendin e katërt pas fitimit të Kupës së Mbretit vitin e kaluar. Ekziston edhe Real Sociedad, i cili përveçse ka arritur të ruajë elementët e tij më të mirë, ka shtuar disa ndryshime interesante në skuadrën e saj dhe qartazi ka mjetet për të luftuar për këtë vend. Sigurisht që nuk duhet të harrojmë Villarrealin.

Surprizat e mundshme

Nëse klubet e përmendura më sipër janë baste të sigurta të cilat duhet të jenë pak a shumë konkurruese nëse nuk ka një surprizë të madhe, klubet e tjera kanë asete për të paraqitur pas kësaj vere. Mendojmë për Getafen, e cila ndoshta ka merkaton më interesante në Spanjë. Klubi nga jugu i Madridit ka marrë disa lojtar, si Portu, Luis Milla, Domingos Duarte, Borja Mayoral dheJaime Seoane, dhe ka, në letër, një fuqi punëtore tani të aftë. Kujdes nga Athletic Bilabo, i cili pas disa vitesh skamje europiane kërkon të rimarrë pozicionet e para në kampionat. Ardhja e Ernesto Valverde në pankinën e baskëve mund t’i lejojë klubin bask të gjejnë ditët e mira të vjetra.

Mbijetesa?

Në fund të tabelës, është e vështirë të caktosh favoritë për të qëndruar ose për të zbritur Një gjë është e sigurt, megjithatë, Almeria e promovuar po vendos të gjitha shanset në anën e tij për të mos vuajtur shumë. Projekti i pronarit saudit Al-Turki dëshiron të jetë ambicioz. Por konkurrenca do të jetë e ashpër me klubet e tjera si Girona. Ekipet tashmë të pranishme vitin e kaluar si Cadiz, Elche ose Mallorca do të kenë punë për të qëndruar. /albeu.com/