Lufta për kampionatin është në pikëpyetje: Çfarë po ndodh me Liverpool?

Përshtati në shqip Albeu Sport

Liverpool filloi një fillim të tmerrshëm në Premier League, duke mos fituar kurrë tre ndeshjet e para.

Të rinjtë e Jurgen Klopp janë tashmë pesë pikë prapa Manchester City.

Në prag të fillimit të sezonit të Premier League, të gjithë prisnin me padurim një tjetër garë emocionuese mes Liverpoolit dhe Manchester City për titull. Për më tepër, Merseysiders fituan ndeshjen kokë më kokë për Superkupën e vendit. Megjithatë, fillimi për Jurgen Klopp doli dekurajues: 2 barazime, 1 humbje dhe tashmë “-5” nga “skuadra e Josep Guardiolës”.

Cilat janë arsyet e dështimit të Liverpoolit?

Lëndimet dhe humbjet e tjera të personelit

Në Liverpool, një formacion i tërë titullar nuk mundi të merrte pjesë në ndeshjen kundër Manchester United. Për më tepër, përbërja është mjaft e gatshme për luftim edhe sipas standardeve të Premierligës angleze: Kaomhin Kelleher, Kelvin Ramsay, Ibrahima Konate, Joel Matip, Curtis Jones, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Kaid Gordon, Diogo Jota, dhe Roberto Firmino sapo u rikuperua. Le t’u shtojmë atyre Darvin Nunezin. Uruguaiani nuk është i lënduar, por vetëm i skualifikuar për shkak të marrëzisë së tij, por kjo nuk e ndryshon gjënë kryesore.

Jurgen Klopp u përball me probleme të rënda të lojtarëve në fillim të sezonit. Në ndeshjen ndaj Manchester Unitedit nga grupi sulmues në stol ishte vetëm Fabio Carvalho.

Keita tashmë është në grupin e përgjithshëm. Jota dhe Jones mund të kthehen në stërvitje deri në fund të muajit, Thiago, Matip dhe Konate janë jashtë të paktën deri në mes të shtatorit dhe Oxlade-Chamberlain është edhe më gjatë. Klopp mund të shpresojë vetëm se askush tjetër nuk do të bjerë jashtë fushës në të ardhmen e afërt.

Probleme në mesfushë

Shumë analistë kanë thënë prej kohësh se Liverpool-it i duhet gjak i freskët në mesfushë. Megjithatë, Klopp nuk pajtohet me këtë, dhe klubi nuk kërkoi përforcimin e mesfushës këtë verë dhe duket e kotë. Në ndeshjet hapëse bie në sy mungesa e kreativitetit. James Milner vazhdon të vrapojë, ashtu si edhe Jordan Henderson, por ata kurrë nuk janë njohur për lojën e tyre të mirë.

Liverpooli dëshiron të përditësojë mesfushën natyrshëm, por të njëjtit Carvalho dhe Elliott janë ende shumë të rinj për të bërë një bast serioz për ta. Kujtojmë se Keita në përgjithësi luan në Angli në atë mënyrë që çdo dritare transferimi parashikon largimin e tij dhe Oxlade-Chamberlain është shumë traumatik.

Liverpool krenohet që nuk bën transferime kot. Megjithatë, në sulm gjatë dy viteve të fundit, ata kanë mbledhur një treshe të re të plotë për të ardhmen (të paktën në letër). Në të njëjtën kohë, në mesfushë luajnë një veteran 36-vjeçar dhe disa të rinj pa përvojë serioze.

Mungesa e Mane

Në verë, largimi i Manes nuk dukej si një problem i pazgjidhshëm, por tashmë sezoni ka nisur dhe mungesa e tij është tepër e dukshme. Kjo është pjesërisht për shkak të dëmtimit dhe pezullimit të Jotës, që e la Klopp me një numër të kufizuar lojtarësh në sulm. Sidoqoftë, ne arritëm të shihnim që gjermani vendosi të rindërtojë lojën në sulm dhe të mos përpiqet të zëvendësojë senegalezin në pozicion.

Nunes ka treguar talentin e tij dhe ka besim se gjithçka do të funksionojë për të në Anfield. Megjithatë, ristrukturimi i sulmit me një “nëntë” të theksuar do të marrë kohë dhe këtu i kthehemi tezës së mëparshme. Nëse Liverpool do të kishin mundësinë ta kryenin me qetësi këtë revolucion, atëherë gjithçka do të ishte më pak e dhimbshme. Tani Liverpool ka një krizë në mesfushë dhe një krizë në sulm. Shumë goditje në të njëjtën kohë.

Gjithmonë duhet të luajë

Ky nuk është shkak, por pasojë e diçkaje. Çfarë saktësisht është e vështirë të thuhet, por fakti mbetet. Liverpooli kurrë nuk ka marrë epërsinë këtë sezon në Premier League. Në xhiron e parë kundër Fulhamit, ekipi humbi dy herë gjatë ndeshjes, një herë me Crystal Palace dhe me Manchester United 0-2.

Cila është arsyeja, këtë e kupton më së miri vetë Klopp. Mund të jetë vetëbesimi, forma e dobët fizike ose psikologjike, plani i gabuar i lojës së stërvitjes dhe ndoshta të gjitha së bashku. Për më tepër, ai filloi sezonin e kaluar, në katër raundet e fundit të atij kampionati, Liverpool gjithashtu u gjend në mënyrë të pashmangshme në një situatë rikuperuese. Nëse shtojmë edhe finalen e Champions League.

Në një mënyrë apo tjetër, Liverpool duhet ta zgjidhë urgjentisht këtë problem. Është shumë e vështirë të japësh vazhdimisht rikthime. Sezonin e kaluar ishte pak a shumë i suksesshëm, por jo këtë sezon dhe ne e shohim rezultatin. /albeu.com/