Lucas Digne goditet me sende të forta nga ish-tifozët e tij (VIDEO)

Një ngjarje e shëmtuar ka ndodhur sot gjatë ndeshjes Everton-Aston Villa.

Lucas Digne, ish-lojtari i Evertonit dhuroi një asist në golin e vetëm të ndeshjes. Ai shkoi bashkë me shokët e ekipit të festonte dhe papritur goditet me sende të forta nga tifozët e Everton-it.

Bashkë me të është goditur dhe lojtari tjetër i Aston Villa, Matty Cash. Lojtarët kanë disa çaste të shtrirë me dhimbje por asgjë serioze në fund.

Ky ishte një episod shumë i rëndë që pritet të dënohet./ h.ll/albeu.com

Lucas Digne provided an assist on his return to Goodison Park.

He was then struck by a bottle thrown by the fans whilst celebrating. pic.twitter.com/dILRk3ZUMg

— ESPN UK (@ESPNUK) January 22, 2022