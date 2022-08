Luajti vetëm pjesën e parë në miqësore, CR7 largohet menjëherë nga stadiumi

Cristiano Ronaldo duket se ka filluar t’i japë fund spekulimeve për të ardhmen e tij, kur luajti në ndeshjen e fundit parasezonale të Manchester United kundër Rayo Vallecano, por portugezi luajti vetëm në pjesën e parë dhe menjëherë pasi u zëvendësua ai u largua nga Old Trafford , me disa tifozë të cilët e shikuan jashtë teksa po largohej.

Pasi Ten Hag nxorri jashtë loje Cristiano Ronaldon, superylli nuk u kthye në pankinë për pjesën e dytë për të parë performancën e shokëve të skuadrës.

Cristiano Ronaldo nuk mori pjesë në turneun e Manchester United në Azi , dhe kjo mund të jetë një tregues se pse Erik Ten Hag nuk e lejoi atë të vazhdonte në fushë.

Cristiano Ronaldo has left Old Trafford before the end of the match after Manchester United’s friendly Decider with Rayo Vallecano was sidelined at half-time. pic.twitter.com/UGUMxpQDpi

