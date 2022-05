Luajti me të dy ekipet, Owen parashikon fituesin e Champions

Michael Owen, i cili luajti për Liverpool dhe Real Madrid, foli për finalen e Ligës së Kampionëve dhe emëroi të kuqtë si favorit.

Michael Owen, i cili e identifikoi veten me Liverpool-in, luajti për Real Madridin për një vit, luajti gjithashtu për Manchester United, por kurrë nuk e fitoi Ligën e Kampionëve.

Sulmuesi veteran anglez foli për Daily Mail për finalen e së shtunës dhe e emëroi Liverpoolin si të preferuarin e tij.

Detaje të asaj që tha Michael Owen:

“Liverpool është më i mirë se Reali dhe mund ta barazojë atë. Parashikimi im është 3-1 ose 3-0. Unë mendoj se ata mund t’i mposhtin. Ata janë një ekip i madh.

Reali bëri një punë të madhe për të arritur në finale. Jam i sigurt se ata mendojnë se trofeu tashmë mban emrin e saj pasi kaloi fazën e grupeve dhe eliminoi Chelsean në një mënyrë të jashtëzakonshme. Ishte gjithashtu e pabesueshme se si e eliminuan City, por mendoj se Liverpool ka shumë përvojë dhe ata janë shumë të mirë.

Të gjithë e dinë se kam kaluar gjysmën e jetës sime në Liverpool. Mos më keqkuptoni, kam pasur një vit të mrekullueshëm në Real, kam takuar njerëz të mëdhenj dhe kam pasur një përvojë të madhe. Ishte nderi im të luaja me këtë fanellë të bardhë në këtë fushë dhe e shijova çdo minutë të saj. “Por në finale do të jem me Liverpool-in”. /albeu.com/