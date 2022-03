Lojtari ukrainas prish kontratën me klubin rus të Zenit

Yaroslav Rakitskyi, qendërmbrojtësi 32-vjeçar ukrainas, është larguar nga Zenit St Petersburg pasi i ka kërkuar palës ruse që t’i japë fund kontratës para kohe.

Pasi humbi ndeshjen e fundit të skuadrës së tij të hënën, trajneri i tij Sergei Semak shpjegoi se mbrojtësi dëshironte të kalonte kohë me familjen e tij, duke pasur parasysh situatën aktuale në Ukrainë.

Tani, ai është larguar nga klubi që iu bashkua në vitin 2019 kur u transferua nga Shakhtar Donetsk për një tarifë prej 10 milion euro.

Klubi rus lëshoi ​​një deklaratë për të shpjeguar se Rakitskyit i është anuluar kontrata.

“Yaroslav Rakitskiy kërkoi një përfundim të hershëm të kontratës së tij dhe kjo është rënë dakord nga klubi”, thuhet në deklaratë.

“Ai iu bashkua Zenitit në janar 2019 dhe luajti 108 ndeshje, shënoi shtatë gola dhe bëri 15 asistime si një lojtar blu-bardhe-blu. Ndërsa në Shën Petersburg ai fitoi tre tituj lige, Kupën e Rusisë dhe dy Superkupa.

“Klubi dhe mbështetësit tanë dëshirojnë të falënderojnë Yaroslav Rakitskiy për kohën e tij këtu dhe të njohin profesionalizmin dhe pasionin që ai shfaqi ndërsa ishte me ne.

“Ne i urojmë sinqerisht më të mirat Yaroslavit, miqve të tij dhe familjes së tij”./ h.ll/albeu.com

