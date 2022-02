Lojtari ukrainas i Manchester Cityt poston një foto të ashpër ndaj Putin, e fshin menjëherë (FOTO LAJM)

Një postim i ashpër ka ardhur nga Oleksandr Zienchenko, ukrainasi i cili luan për Manchester City.

25-vjeçari ka postuar në instagram foton e Putin dhe e ka sulmuar rëndë me fjalë pas pushtimit rus në Ukrainë.

“Shpresoj të përjetoni vdekjen më të dhimbshme dhe më të vuajtur”, ishte shkrimi i lojtarit në Instagram drejtuar presidentit të Rusisë, Vladimir Putin.

Më pas postimi është fshirë nga profili i tij i Instagramit./ h.ll/albeu.com

‘I hope you die the most painful suffering death’

Man City star Zinchenko attacks Vladimir Putin in social media post after Russia declared war on his native Ukraine https://t.co/X4BO5JfTWq pic.twitter.com/VIpsKmadwz

— MailOnline Sport (@MailSport) February 24, 2022