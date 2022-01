Lojtari më i mirë i vitit, FIFA publikon treshen finaliste

FIFA vazhdon të publikojë çdo ditë të numinuarit për çmimet prestigjoze që do të jepen në ceremoninë e 17 janarit në Zurich.

Ditën e sotme janë publikuar tre të nominuarit për çmimin e lojtarit më të mirë të vitit 2021.

Fituesit i “Topit të Artë”, Leo Messi dhe Robert Lewandowski kryesojnë listën dhe pas tyre vjen ylli egjptian, Mohamed Salah.

Kujtojmë që në renditjen e “France Football”, Salah nuk bënte pjesë në treshen e parë, pasi ishte Jorginho ai që mbyllte podiumin.

Sipas të gjitha gjasave edhe pse egjiptiani është pjesë, duket i shkëputar nga dyshja Messi-Leva për fitimin e këtij trofeu. r.t/albeu.com

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men’s Player 2021!

🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?

🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022