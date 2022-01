Mesfushori shqiptarë, Anis Mehmeti, i cili aktivizohet me Wycombe në League One në Angli, ka arritur të jetë protagonist në ndeshjen kundër Sunderland,sfidë e cila përfundoi me shifrat 3-3.

Në minutën e 13-të lojtari i Shpresave, arriti të shkëputej bukur nga lojtarët kundërshtarë dhe të shënonte një gol spektakolar nga një distancë e largët, me topin që përfundoi në fundin e rrjetës.

Me këtë gol, Mehmeti shkon në kuotën e 4 realizimeve në këtë sezon në League One./ h.ll/albeu.com