Lojtari i kombëtares holandeze në telashe: Akuzuar për tentativë vrasje dhe shpërndarje kokainë?

Përveçse dyshohet për trafik droge, prokuroria e shtetit ka ngritur aktakuzë ndaj Quincy Promes për tentativë vrasjeje. Dy vite më parë ai ka goditur me thikë në gju nipin.

Quincy Promes është një lojtar i kombëtares holandeze dhe futbollist i Spartak Moskës. Të paktën ai ka qenë deri tani. Pas akuzave të fundit ndaj tij, ai së shpejti mund t’i japë fund karrierës.

Ai luajti në Euro 2020 me kombëtaren e tij këtë dhe më pas u bë kryefjala e mediave holandeze pasi dolën informacione se ai sulmoi nipin e tij dhe e goditi me thikë në gju në një festë.

Prokuroria holandeze ka ngritur një aktakuzë kundër Promes për tentativë për vrasje. Ai rrezikon deri në katër vite burg për sulmin dhe përveç kësaj prokuroria holandeze ka hapur një çështje të re ndaj tij, raporton 24sata.

Gjegjësisht, sipas holandezit De Telegraaf, futbollisti holandez dyshohet për trafik droge dhe pastrim parash. Së bashku me familjen e tij ka blerë kokainë me paratë e futbollit, shkruajnë mediat holandeze dhe më pas të njëjtën drogë e ka rishitur me ndërmjetës në rrugët e qyteteve holandeze. Disa nga anëtarët e familjes së tij janë në burg dhe Promes komunikonte çdo javë me një kushëri që drejtonte të gjithë biznesin. Ata kishin më shumë se 4000 kilogramë kokainë që policia belge zbuloi në Antwerp në vitin 2020. Vlera e këtij malli është 120 milionë euro, por në rrugë çmimi është edhe më i lartë.

Autoritetet holandeze kanë lëshuar një urdhër-arresti për futbollistin e Spartakut, por për momentin kjo nuk është e mundur pasi ai ndodhet në Rusi.

“Unë nuk di asgjë për këtë,” tha avokati i Promes Spong për De Telegraaf.

Nëse rezulton se ai ka iniciuar dhe financuar kokainën, e cila më pas është rishitur, futbollisti holandez përballet me një dënim të rëndë. E kur kësaj i shtojmë edhe dënimin që i kanoset me tentativë vrasjeje, nuk është e vështirë të konkludohet se kjo nënkupton fundin e karrierës së tij futbollistike.

Meqë ra fjala, Prokuroria e Shtetit në Amsterdam njoftoi në fillim të kësaj jave se po zhvillon procedimin ndaj lojtarit të Spartak për tentativën e vrasjes së kushëririt të tij. Gjithçka ndodhi në qershor 2020 kur Promes dyshohet se e goditi me thikë në gju. Interesant është fakti se nipi i tij e ka denoncuar në polici vetëm pak muaj më vonë, për këtë arsye futbollisti i Spartak kaloi disa ditë në paraburgim. Ai përfundimisht u lirua dhe hodhi poshtë të gjitha akuzat me neveri dhe tha se do të provonte pafajësinë e tij.

Viktima ka pësuar lëndime të rënda, shkruan De Telegraaf dhe futbollisti holandez fillimisht ka insistuar se nuk ka qenë i pranishëm në momentin e sulmit. Prokuroria e mohoi shumë shpejt këtë pasi iu kap një transkript i bisedave të tij në të cilat ai kërcënonte se do të vriste nipin e tij dhe në një bisedë telefonike ai i rrëfeu gjithçka babait, nënës dhe hallës së tij. Promes është ende i dyshuari kryesor dhe nëse vërtetohet se ai ka sulmuar dhe plagosur në të vërtetë një pjesëtar të familjes, ai mund të marrë deri në katër vjet burg. Gjyqi do të nisë në ditën e fundit të marsit, por pa praninë e tij.

– Ishte një tronditje për të gjithë, por më vjen mirë që u lirova kaq shpejt. Nuk mund të them më shumë për të. Unë jam po aq i tronditur sa pjesa tjetër e botës. Është diçka nga jeta ime private, nuk mund të flas më për të. Por tani jam i lirë dhe mendoj se kjo thotë mjaft. Është mirë që klubi më mbështet”, tha Promes pasi u lirua nga paraburgimi.

Në Euro ka luajtur me Holandën kundër Austrisë dhe Çekisë, të cilat ishin paraqitjet e tij të fundit për kombëtaren dhe një vit e gjysmë ka qenë lojtar i Spartak Moskës. Ai luajti 146 ndeshje për klubin rus në dhe shënoi 69 gola me 36 asistime. Ai luajti edhe për Twente, Ajax dhe Sevilla.

Ai shënoi shtatë gola në 50 paraqitje për kombëtaren. Ai luan në krahun e majtë dhe vlera e tij në Transfermarkt është 12 milionë euro. /albeu.com/