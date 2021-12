Lojtari i Barcelonës kërkon transferimin tek Bayern Munich

Sergino Dest tashmë po planifikon largimin e tij nga Barcelona dhe lojtari shpreson të sigurojë një lëvizje te gjigantët e Bundesligës, Bayern Munich. Pas mbërritjes në klub në vitin 2020 nga Ajax, kur ai ishte gjithashtu i lidhur me Bayernin, Dest ishte titullar në ekipin e Ronald Koeman gjatë kohës së holandezit në krye të klubit. Por, ardhja e Xavi Hernandez në pankinë ka bërë që gjërat të ndryshojnë për 21-vjeçarin.

Kthimi i Xavi në Katalonjë bëri që Blaugrana të konfirmojë nënshkrimin e ish-mbrojtësit të krahut Dani Alves, i cili do të jetë i disponueshëm për të luajtur nga janari e tutje. Ardhja e brazilianit erdhi vetëm si konfirmim i mëtejshëm i statusit të Destit në skuadër, me Oscar Mingueza, Ronald Araujo dhe Sergi Roberto që fituan gjithashtu minuta në të djathtën e mbrojtjes në vend të mbrojtësit natyral.

Dest u përfshi në formacionin startues për humbjen 3-0 të Barcelonës ndaj Bayern Munichut në Ligën e Kampionëve të mërkurën, përpara se të hiqej në pjesën e parë, dhe El Nacional ka raportuar se lojtari ka kontaktuar me bavarezët për një transferim.

Katalanasit mundën Bayernin në ndjekje të amerikanit në vitin 2020, por tani mendohet se do të ishin të gatshëm të dëgjonin ofertat për shërbimet e tij dhe me gjasë do të kërkonin të bënin një ofertë rreth 30 milionë euro për të.

Mbrojtësi i krahut ka luajtur 57 herë për Barcelonën që kur u bashkua, duke shënuar tre gola dhe duke dhënë katër asistime./h.ll/albeu.com