Lojtarët e Iranit nuk këndojnë himnin e tyrë para ndeshjes kundër Anglisë, protest kundër regjimit (VIDEO)

Pak para se të fillonte ndeshja Angli-Iran, u pa qartë se lojtarët e Iranit kishin një qëllim të përbashkët, të mos këndonin himnin e tyre kombëtar.

Një zgjedhje e qartë dhe e pritshme kundër regjimit represiv në Teheran kundër protestave të zhvilluara në vend gjatë javëve të fundit dhe në mbrojtje të të drejtave të grave.

Duartrokitje dhe lot nga tifozët të Iranit në tribunat e stadiumit të Dohas për lojtarët dhe protest ndaj shtetit të tyre./ h.ll/lbeu.com

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP

— Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 21, 2022