Liz Truss: Finalja e Champions League nuk duhet të luhet ne St Petersburg

Liz Truss i thotë “BBC Breakfast” se finalja e Ligës së Kampionëve nuk duhet të zhvillohet në Shën Petersburg.

Finalja e turneut më të madh evropian të futbollit për klube do të luhet në Gazprom Arena të qytetit rus më 28 maj, por organizatorët UEFA po mendojnë ta zhvendosin ndeshjen diku tjetër.

Sekretari i Jashtëm thotë: “Unë mendoj se është e gabuar në këtë fazë me atë që Rusia po bën ndërkombëtarisht që të ketë finalen atje.”

E pyetur nëse klubet angleze duhet ta bojkotojnë atë, nëse do të arrijnë në finale, ajo thotë: “Kjo është një çështje e skuadrës, por nëse do të isha një lojtar, që është një mundësi shumë e pamundur, sigurisht që nuk do të doja të isha pjesë e kësaj. ”/ h.ll/albeu.com