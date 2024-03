Liverpooli i kthen përgjigje Real Madridit për Trent Alexander-Arnold

Liverpool është në një udhëkryq vendimtar me të ardhmen e mbrojtësit të tyre të talentuar, Trent Alexander-Arnold.

Ndërsa kontrata e tij i afrohet datës së skadimit, Reds e kanë bërë të qartë se nuk janë të gatshëm t’i përkulen presionit të klubeve evropiane të interesuara për të blerë shërbimet e tij. Nga Anfield, një mesazh i prerë është përcjellë: Alexander-Arnold nuk është në treg.

Mbrojtësi i ri i krahut ka qenë një çelës kyç e Liverpoolit gjatë gjithë karrierës së tij, duke kontribuar ndjeshëm në suksesin e klubit nën drejtimin e Jurgen Klopp.

Aftësia e tij teknike dhe vizioni i lojës e kanë bërë atë një lojtar të lakmuar në të gjithë Evropën, dhe Real Madrid është një nga klubet që ka monitoruar nga afër situatën e tij.

Sipas informacionit të dhënë nga gazetari i respektuar Fabrizio Romano në rubrikën e tij të fundit për CaughtOffside, Real Madrid është ndër disa skuadrat kryesore që kanë ndjekur nga afër situatën kontraktuale të Alexander-Arnold.

Megjithatë, deri më tani, nuk ka pasur asnjë kontakt zyrtar mes klubeve për të diskutuar një transferim të mundshëm.

Ndërkohë, në Anfield po zhvillohen bisedime për të zgjidhur të ardhmen e mbrojtësit të talentuar.

Me situatën ende për t’u zgjidhur, si lojtari ashtu edhe klubi janë të fokusuar në sigurimin e një përfundimi që do të përfitojë të dyja palët.

Megjithëse interesimi i skuadrave si Real Madridi është një faktor për t’u marrë parasysh, Liverpool është i vendosur të ruajë një nga asetet e tyre më të vlefshme.

Koha do të tregojë se si do të zhvillohen negociatat dhe nëse Alexander-Arnold do të vazhdojë të jetë një shtyllë në Liverpool apo nëse e ardhmja e tij do ta çojë atë në horizonte të reja në futbollin evropian.

Për momentin, gjithçka mbetet spekulim pasi palët e përfshira punojnë në prapaskenë për të arritur një zgjidhje. /Telegrafi/