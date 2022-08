Pas pjesës së parë të mbyllur me avantazhin minimal të miqve falë një goli të Zaha në minutën e 32, Liverpooli ka arritur të barazojë në të dytën.

Luis Diaz ka dërguar topin në rrjetë në minutën e 61.

Kujtojmë “The Reds” janë me një lojtar më pak që nga minuta e 57, pasi Darëin Nunez u ndëshkua me karton të kuq, pasi goditi me kokë një nga lojtarët kundërshtarë./albeu.com