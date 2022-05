Liverpool zhyt “Nëndetësen e verdhë” në fund të oqeanit, anglezët në finale (VIDEO)

Nisje si në ëndrra ajo e Villarreal, që ia doli të ndëshkonte skuadrën e Liverpool që në minutën e tretë me Dia, i cili brenda zone nuk fali. “Nëndetësja e verdh”, e motivuar nga tifozët dhe goli, vijoi të sulmonte.

Dani Parejo dhe Gerard Moreno më pas bënë me zemër skuadrën e Jurgen Klopp, por nuk shënuan dot golin e dytë. Në minutën e 37-të Lo Celso përfundoi në tokë dhe vendasit pretenduan penallti, por nuk ishte i atij mendimi arbitri i ndeshjes.

Villareal gjithsesi ia doli ta mbyllte pjesën e parë me festë, pasi Couquelin e dërgoi topin në rrjetë me një goditje me kokë dhe spanjollët nisën të besojnë te mrekullia. Sigurisht ndaj Liverpool nuk mund të jetë kurrë e lehtë.



Pjesa e dytë është totalisht e Liverpoolit, ku në minutën e 62-të, Salah asistonpër Fabinhon dhe braziliani e dërgon topin nën këmbët e portierit. Vetëm pesë minuta më pas, në minutën e 67-të, Luis Diaz merr një top nga Alexander Arnold dhe më pas finalizon golin e barazimit.

Por nuk u mjaftua me kaq ekipi anglez, pasi në të 74-tën Mane përfiton nga një dalje e gabuar e portierit të Villarrealit dhe shënon duke vulosur gjithçka.

Për Liverpoolin kjo është finalja e dhjetë në turneun prestiogjoz të Champions League./h.ll/albeu.com