Liverpool mendon për të ardhmen, i “rrëmben” talentin 16-vjeçar Celtic

Liverpool është afër nënshkrimit me 16-vjeçarin, Ben Doak nga akademia e Celtic. Doak, i cili mbushi 16 vjeç në nëntor, nuk ka nënshkruar ende një kontratë profesionale me Celtic.

Sipas “The Athletic”, “The Reds” kanë fituar garën për shërbimet e talentit 16-vjeçarë, për të cilin kishte interesime edhe nga skuadra të tjera të mëdha.

Ekipi skocez kanë provuar me çdo kusht ta bindin lojtarin të qëndrojë, por me sa duket nuk ia kanë arritur. Të Liverpooli aktualisht janë të interesuar të transferojnë lojtarë të rinjë, ashtu siç bënë edhe me Havery Elliott nga Fulham./ h.ll/albeu.com