Liverpool duhej të shënonte më shumë kundër Napolit, tani në play-off mund të përballet me Realin dhe 5 kundërshtarë shumë të vështirë

Ata shënuan po aq pikë me Napolin, por humbën vendin e parë.

Bëhet fjalë për diferencën më të keqe të golave ​, takimi i parë i skuadrave përfundoi me rezultatin 4:1 në favor të napolitanëve.

Kjo do të thotë se “Reds” do të luajnë në 1/8 e finales me ekipin që zuri vendin e parë.

Ja cilat janë skuadrat që përfunduan të parat: Porto, Bayern, Tottenham, Chelsea, Manchester City. Të mërkurën, Real Madrid dhe Leipzig, si dhe Paris Saint-Germain dhe Benfica, do të përcaktojnë se kush do të udhëheqë përkatësisht Grupet F dhe H.

Liverpool nuk mund të përballet me Napolin, Tottenhamin, Chelsea dhe City në fazën e 16-të. Këtu janë skuadrat kundër të cilave mund të luajnë Reds: Porto, Bayern, Real Madrid ose Leipzig, PSG ose Benfica.

Shorti i play-off-it do të hidhet të hënën më 7 nëntor 2022. /G.D albeu.com/