Liverpool dhe Tottenham i prishin punë njëra-tjetrës (VIDEO)

Ka përfundur 1-1 sfida mes Liverpool dhe Tottenham në Anfield Road.

Të dyja ekipet e i prishën punë njërja-trjetrës pasi vendasit luftojnë për tittull ndërsa miqtë për Champions.

Heung-Min Son kaloi në avantazh Tottenham, ndërsa Diaz vendosi barazspeshëm.

Liverpool merr kreun me 83 pikë, po aq sa ka dhe Man City që luan nesër ndaj Newcastle.

Ndërkohë, Tottenham mbetet në vendin e 5 me 62 pikë, 1 pikë më pak se Arsenali i vendit të 4 që luan nesër ndaj Leeds. /albeu.com/

Son with a goal pic.twitter.com/pL3Erm6zYf

— Ziad is back in pain  (@Ziad_EJ) May 7, 2022