LISTA/ Ndeshjet e Kupës së Botës, Brazili me plot surpriza në skuadër

Kombëtarja e Brazilit ka bërë publike listën e lojtarëve të thirrur për dy ndeshjet në kuadër të Kupës së Botës përballë Ekuadorit dhe Paraguait.

Këto dy ndeshje do të zhvillohen më 27 janar përballë Ekuadorit dhe 2 shkurt ndaj Paraguait, por në sy bie mungesa e Neymar i cili sa duket nuk do jetë gati deri at here.

Gjithashtu pjesë e listët mbetet ende edhe Dani Alves. Mbrojtësi 37-vjeçar tashme pjesë e Barcelonës sërish duke i pazëvendësueshëm për trajnerin e Brazilit.

LISTA:

Portierë: Alisson, Ederson, Weverton

Mbrojtës: Alves, Emerson, Sandro, Telles, Militao, Gabriel, Marquinhos, Silva

Mesfushorë: Casemiro, Fabinho, Guimaraes, Gerson, Fred, Coutinho, Paqueta

Sulmues: Raphinha, Antony, Rodrygo, Ribeiro, Jesus, Vinicius, Cunha, Gabi. r.t/albeu.com