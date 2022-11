Lirohet nga burgu Greenwood, caktohet gjyqi përfundimtar i tij

Mason Greenwood, i akuzuar për tentativë përdhunimi dhe dhunë, u paraqit para gjykatës mëngjesin e djeshëm për një seancë paraprake.

Sulmuesi 21-vjeçar i Anglisë po fliste vetëm për të konfirmuar emrin, adresën dhe datën e lindjes. Seanca, raportohet nga BBC, zgjati vetëm rreth dhjetë minuta.

Futbollisti u lirua me kusht nga e njëjta gjykatë në tetor me kusht që të mos kontakte me dëshmitarët.

Seanca e radhës do të mbahet më 10 shkurt 2023, ndërsa seanca e gjykimit është caktuar më 27 nëntor të 2023./h.ll/albeu.com