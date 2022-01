Lirohet me kusht Benjamin Mendy

Ylli i Manchester City, Benjamin Mendy është liruar me kusht përpara gjyqit të tij për përdhunim.

Mbrojtësi i majtë, 27 vjeç, është lënë në paraburgim që nga paraqitja e tij e parë në gjykatë në gusht.

Ai akuzohet për shtatë akuza për përdhunim dhe një për sulm seksual ndaj pesë grave të moshës mbi 16 vjeç.

Mendy tani është liruar me kusht pas një seance në Gjykatën Chester Crown. Ai i kishte kaluar Krishtlindjet në burgun e sigurisë së lartë Strangeways pasi u zhvendos nga burgu i kategorisë B HMP Altcourse. Gjykatësi Patrick Thompson i dha atij lirimin me kusht në një seancë private sot me një listë kushtesh “të rrepta”.

Lojtari anësor duhet të dorëzojë pasaportën e tij, të jetojë në adresën e shtëpisë së tij dhe të mos kontaktojë me ankuesit. Ai do të paraqitet më pas në të njëjtën gjykatë më 24 janar përpara një gjyqi të përkohshëm në qershor.

Mendy u akuzua muajin e kaluar për një përdhunim të shtatë. Vepra e re ka të bëjë me një kallëzues të ri dhe dyshohet se ka ndodhur në korrik të këtij viti. Mendy tashmë po përballej me gjashtë akuza për përdhunim kundër katër grave kur u shtua akuza e re.

Njëra prej tyre u krye më 23 gusht, vetëm tre ditë para se të akuzohej. Ky është përdhunimi i dytë që Mendy dyshohet se ka kryer gjatë lirimit me kusht të policisë pas arrestimit të tij në nëntor. Mendy akuzohet gjithashtu për përdhunimin e një gruaje tre herë në rezidencën Cheshire në tetorin e vitit të kaluar.

Futbollisti dyshohet se ka sulmuar seksualisht një grua në fillim të janarit 2021. /h.ll/albeu.com