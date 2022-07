Lirimi nga akuzat për Blatter dhe Platini, prokurori zviceran synon kundërshtimin e tyre

Prokurori Federal i Zvicrës ka njoftuar synimin e tij për të kundërshtuar lirimin e akuzave të Sepp Blatter dhe Michel Platini për mashtrim kundër FIFA-s, që daton që nga 8 korriku, nga Gjykata Federale Penale e Bellinzona.

Prokurori Publik i Konfederatës i konfirmoi agjencisëATS-s Keystone se të premten e kaluar, më 15 korrik, kishte shprehur synimin e saj për të kundërshtuar lirimin e ish-yllit francez të futbollit që drejtonte UEFA-n para shpërthimit të kësaj çështjeje.

Gjykata Federale Penale duhet të arsyetojë vendimin e saj me shkrim, gjë që mund të marrë pak kohë. Më pas do të merret në konsideratë nga Prokurori Publik i Konfederatës, i cili do të vendosë nëse do të mbajë ankesën apo do ta tërheqë atë./ h.ll/albeu.com