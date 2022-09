Lionel Messi ka një problem shumë të madh me pronat e paluajtshme

Në fushë, Lionel Messi më në fund duket se po argëtohet me Paris Saint-Germain. Argjentinasi. Por nëse gjithçka shkon mirë nga ana sportive, Marca pretendon se ai do të ishte në telashe privatisht. Një problem i madh veçanërisht i pasurive të paluajtshme.

Messi me të vërtetë ka ofruar një vilë në Ibiza kundrejt 11 milion €. Një rezidencë me 16,000 m2 tokë duke përfshirë një pishinë 100 m2 dhe të gjitha pajisjet luksoze që do të priste nga një pronë e tillë. Veç se numri 30 përballet me një ngjarje të paparashikuar.

Ish-pronarët kanë zmadhuar shtëpinë në të kaluarën pa qenë i paligjshëm, pa marrë leje ndërtimi. Messi ia ka dorëzuar çështjen avokatëve të tij, por tani për tani zgjidhja e vetme do të ishte shkatërrimi i shtëpive të ndërtuara pa leje. /albeu.com/