Lionel Messi ka ecur më shumë se çdo lojtar tjetër në Kupën e Botës, sa kilometra ka ecur “pleshti”

Në botën moderne të futbollit, matematika dhe statistikat tani luajnë një rol qendror në analizën e ndeshjeve… Vetëm mendoni sa herë keni lexuar për kilometrat e bërë nga lojtari X, goditjet e suksesshme apo pasimet e sakta.

Por në botën e Lionel Messit , të gjitha sa më sipër nuk kanë shumë rëndësi sepse ai thjesht e di ose nuk ka nevojë të jetë ai që do të vrapojë më shumë ose do të jetë më i shpejti në përgjithësi.

Dhe kjo u tregua qartë në mbrëmjen e së shtunës së kaluar, kur në ndeshjen për jetë a vdekje kundër Meksikës, në pjesën më të madhe të lojës ai ishte… i padukshëm, fjalë për fjalë ecte, por kur u desh shënoi golin duke krijuar terrenin për fitoren e ekipit të tij.

Dhe siç zbuloi uebsajti autoritar “The Athletic” pas përfundimit të dy ndeshjeve të para, Messi mund të ketë shënuar dy nga tre golat e Argjentinës, por ai është i pari në një kategori tjetër.

Pas dy ndeshjeve të para të Botërorit 2022, kapiteni i kombëtares së Argjentinës është futbollisti që ka përshkuar distancën më të madhe në fushë.!!!

Në veçanti, “Pleshti” ka bërë 4625 metra, ndërsa në këtë listë të veçantë janë edhe Robert Lewandowski (i 5-ti me 4464 metra), Kevin De Bruyne (i 6-ti me 4460) dhe Kylian Mbappe (i 20-ti me 4240 metra)./ h.ll/albeu.com