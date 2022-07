“Lindi një super Juve”, në Itali spekulojnë për një 11 të frikshme

Pavarësisht largimeve tashmë të konfirmuara të peshave të rënda nga dhomat e zhveshjes si kapiteni Giorgio Chiellini (37 vjeç), një lojtar i ri i Los Angeles FC, ose argjentinasi Paulo Dybala (28), ende pa ekip, dhe me shumë gjasa Matthijs de (22) te Bayern Munich , në Itali janë optimistë me Juventusin 2022-23.

“Një super Juve ka lindur”, siguron këtë të premte La Gazzetta dello Sport. Në të, përveç Angel Di MarIa dhe Paul Pogba, nënshkrimet e të cilëve do të zyrtarizohen sot, ka lojtarë të njohur si Nahuel Molina, Kalidou Koulibaly dhe Gleison Bremen, të cilët do të zëvendësonin De Ligt në boshtin e mbrojtjes; Leandro Paredes (28, PSG) ose NicolO Zaniolo (23, Romë), Allegri pritet të luajë me skemën 4-3-3 raporton gazeta italiane.

11 e mundshëm të Juventus 2022-23:

1

Szczesny

Portier, 32 vjeç

dy

Nahuel Molina (Udinese)* 24 vjeç

*Një titullar i rregullt me ​​kombëtaren argjentinase, lojtari i duket se e ka kaluar sezonin e fundit në Udine.

3

Bonucci 35 vjeç

4

Koulibaly (Napoli) ose Bremer (Torino)*

31 dhe 25 vjeç

*Senegalezi dhe braziliani ishin dy nga mbrojtësit më të spikatur sezonin e kaluar në Serie A dhe nuk do të ketë mungesë të kërkuesve këtë verë.

5

Alex Sandro

Mbrojtësi i majtë, 31 vjeç

6

Leandro Paredes (PSG) 28 vjeç

Ai mund të largohet këtë verë për shkak të konkurrencës së ashpër në zonën e gjerë të PSG.

7

Locatelli, 24 vjeç

8

Pogba (ManUtd) ose Zaniolo 29 dhe 23 vjeç

Rikthimi i francezit te Juventus, ku ai tashmë ka luajtur mes viteve 2012 dhe 2016, është një fakt, ndërsa playmakeri i talentuar i Romës, me kontratë deri në qershor 2024, është një ëndërr e vjetër e Juves.

9

Di Maria 34 vjeç

Ish-lojtari i Paris Saint-Germain zbarkoi në Torino këtë të premte dhe tashmë ka kaluar kontrollet mjekësore.

10

Chiesa 24 vjeç

Vllahovic 22 vjeç. /albeu.com/