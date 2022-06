Lewandowski tregohet i qartë përsëri: Me Bayern Munich nuk kam armiqësi por dua të largohem

Robert Lewandowski ka përsëritur dëshirën e tij për t’u larguar nga Bayern Munich.

Sulmuesi ka shprehur edhe një herë dëshirën për t’i dhënë fund kohës së tij në klubin gjerman dhe për të nisur një aventurë të re.

“Mendoj se është më mirë që Bayerni të investojë paratë që mund të marrë për mua sesa të më mbajë deri në fund të kontratës sime”, tha ai për “Bild”.

“Nuk dua të detyroj asgjë. Dua të gjej zgjidhjen më të mirë për të dyja palët. Bayerni është një nga klubet më të mëdha në botë, një klub ëndrrash për shumë lojtarë. Dua që kjo të marrë fund, ne nuk jemi armiq. Jam i sigurt se do të gjejmë një marrëveshje së bashku,” tha ai.

Sulmuesi gjithashtu e ka bërë të qartë se ka dhënë gjithçka për Bayernin gjatë tetë viteve të fundit. Kjo është arsyeja pse ai nuk mendon se është mosmirënjohës apo egoist.

“Jo, nuk është egoizëm,” tha ai prerazi.

“E di se çfarë kam pasur në Bayern dhe e vlerësoj shumë. Gjithashtu e di që kam bërë më të mirën për të mos zhgënjyer klubin dhe tifozët në tetë vitet e fundit. Gjithmonë jam munduar të jap maksimumin, të përmbush pritshmëritë e skuadrës dhe tifozëve, i vlerësoj tifozët.

Nëse nuk do të isha i sinqertë për situatën time, do të ndjeja se nuk po tregohesha i drejtë me fansat. E di që ka shumë emocione sot, por shpresoj që fansat të më kuptojnë në një moment.”/h.ll/albeu.com