Barcelona ka shënuar edhe golin e dytë ndaj Plzen në Camp Nou, në ndeshjen e parë të fazës së grupeve të Champions League.

Pas golit të Kessie në minutën e 13 është radha e Lewandowskit për të dërguar topin në rrjetë në minutën e 34.

Ashtu sic pritej, Barça po dëshmon se Plzen është një “kafshatë” e lehtë./albeu.com

Lewandowski’s goal, it has to be him 🔥🔥 pic.twitter.com/S8lkN1QPby

— ZJ (@zjfcb_) September 7, 2022