Lewandowski makineri golash, futet në historinë e Champions League me rekordin e tij

Sulmuesit polak i nevojiteshin më pak se gjysmë ore për të shënuar hat-trick kundër Salzburg.

Robert Lewandowski nuk humbi kohë duke e mposhtur RB Salzburgun të martën, pasi ai shënoi tre herë për Bayern Munich për të vendosur një rekord të ri të Champions League për hat-trickun më të shpejtë në historinë e kompeticionit.

Kampionët e 2019-2020 shkuan në ndeshjen e dytë me barazimin 1-1.

Por falë Lewandowskit, çdo frikë nga një shqetësim u shpërnda në mënyrë të shpejtë.

Yllit polak iu deshën vetëm 12 minuta për të shënuar emrin e tij në listën e rezultateve, duke shndërruar një penallti për të kaluar skuadrën e tij në avantazh 1-0 në ndeshjen aktuale dhe 2-1 në total.

Dhe nëntë minuta më vonë ai ishte përsëri në shënjestër nga pika, përpara se të përfundonte hat-trickun e tij brenda vetëm 120 sekondave pas kthimit në pikën e bardhë.

Në total Lewandowskit iu deshën vetëm 23 minuta nga fillimi për të arritur tre, duke bërë historinë e Champions League.

Ai tani është golashënuesi më i shpejtë i hat-trick ndonjëherë në kompeticion, duke mposhtur rekordin e mëparshëm të Marco Simone.

Ai tani ka 12 gola në kompeticionin e këtij viti, një përpara Sebastien Haller, i cili ka shijuar një sezon mahnitës deri më tani për Ajax-in.

Në total, polaku mburret me 42 gola në 35 ndeshje në të gjitha garat për Bayernin, një normë e pabesueshme goditjeje dhe një që e lë atë në një pozicion të mirë për të kapërcyer 48 që ai arriti për bavarezët sezonin e kaluar./ h.ll/albeu.com

23 – Robert Lewandowski has completed a hat-trick within 23 minutes against FC RB Salzburg tonight; the earliest treble ever scored by a player in UEFA Champions League history from the start of a match, overtaking Marco Simone for Milan v Rosenborg in 1996 (24 mins). Snappy. pic.twitter.com/aVNNmGdgVV

— OptaJoe (@OptaJoe) March 8, 2022