Lewandowski, “i shkel syrin” Serie A: E mundur, ka skuadra të shkëlqyera

“Jam shumë krenar për këtë çmim. Shpresoj që vitin e ardhshëm të jap më të mirën time, këtë çmim ua dedikoj fansave të mi në mbarë botën dhe gjithashtu atyre italianë“, kështu deklaroi Robert Lewandowski , sulmuesi i Bayern Munichut , i vlerësuar si lojtari më i mirë i vitit në Golden Boy.

“Nëse do të luaj në Itali? Nuk mund të them diçka që nuk e di ende, por e di që në Itali kam një vlerësim të madh. Është e mundur , edhe sepse duke ardhur në Itali do të kisha mundësinë të përballesha shumë mirë. lojtarë dhe skuadra të mëdha ”, shtoi sulmuesi polak.

Lewandowski më pas kujtoi pasionin e tij për Roberto Baggio . “Isha 6 vjeç kur nisa të shikoja ndeshjet e tij, talentin e tij të madh dhe stilin e tij”, ka pranuar në intervistën pas dhënies së çmimit Tuttosport. /albeu.com