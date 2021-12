Lewandowski është në krye për The Guardian

Një tjetër dallim për Robert Lewandowski, me një rëndësi të veçantë për sulmuesin polak të Bayern Munich, ka dalë sot.

Me Guardian duke theksuar Lewandowskni si futbollistin më të mirë të vitit 2021, për të dytin vit radhazi. Diçka që duhej të ndodhte që nga viti 2013 dhe dallimet e njëpasnjëshme të Lionel Messit atëherë, marrë nga Sport Fm.

Vlen të theksohet se “Leva” u votua nga të gjithë pjesëmarrësit dhe ishte zgjedhja e parë për 115 nga 219 votues, duke grumbulluar gjithsej 8481 pikë.

Ndërsa i dyti në listën e gazetës kryesore angleze ishte Messi, me argjentinasin. Sulmuesi i Parisit do të shpërblehet kryesisht për paraqitjen e tij me Barcelonën në gjysmën e dytë të sezonit të kaluar dhe fitimin e Kupës së Amerikës.

Messi nuk u zgjodh nga një votues, ai ishte numër 1 për 38 prej tyre dhe grumbulloi gjithsej 7830 pikë.

Top-100 i Guardian për 2021

Robert Levantovski (Bayern Munich Poloni)

Lionel Messi (Barcelona – Paris Saint-Germain, Argjentinë)

Mohamed Salah (Liverpool, Egjipt)

Karim Benzema (Real Madrid, Francë)

Zorzinio (Chelsea, Itali)

Keeley Ebape (Paris Saint-Germain, Francë)

Erling Halland (Borussia Dortmund, Norvegji)

Cristiano Ronaldo (Juventus – Manchester United, Portugali)

Engolo Cade (Chelsea, Francë)

Belvede (

Chelsea) Francë)

Gianluigi Donaruma (Milan – Paris, Itali)

Neymar (Paris Saint-Germain, Brazil)

Ruben Dias (Manchester City, Portugali)

Harry Kane (Tottenham, Angli)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugali)

Federico Chiesa (Juventus, Itali)

Giosoua Kimich (Bayern Munich, Gjermani)

Luis Suarez (Atletico Madrid, Uruguay)

Edouard Mint (Chelsea, Senegal)

Pedro (Barcelona, ​​Spanjë)

Leonardo Bonucci (Itali) )

Sandy’s Mane (Liverpool, Senegal)

Giorgio Chiellini (Juventus, Itali)

Phil Fontaine (Manchester City, Angli)

Niccolo Barela (Inter Milan, Itali)

Mason Mount (Chelsea, Angli),

Thomas Müller (Bayern Munich, Gjermani),

Raheem Sterling (Manchester City, Angli)

Lautaro Martines (Inter, Argjentinë)

Vinicius (Real, Brazil)

Angel di Maria (Paris, Argjentinë)

Jan Oblak (Atletico, Slloveni)

Trent Alexander Arnold (Liverpool, Angli)

Ilkay Gidogan (Manchester City, Gjermani)

Manuel Neuer (Bayern Munich, Gjermani)

Marco

Verein – Parry Zermen Zer )

Heung Min Sean (Tottenham, Koreja e Jugut)

Luka Modric ( Real Madrid, Kroaci)

Serge Gnabri (Bayern Munich, Gjermani)

Alfonso Davis (Bayern Munich, Kanada)

Virgil

Zenber ()

Bernardo Silva (Manchester City, Portugali)

Rodrigo de Paul (Udinese – Atletico Madrid, Argjentinë)

Kai Chaverts (Chelsea, Gjermani)

Antonio Rintigker (Chelsea, Gjermani)

Memphis Depay (Lyon – Barcelona Holandë)

César Azpilicueta (Chelsea, Spanjë)

Gerard Moreno (Villarreal, Spanjë)

Emili Aston Villa Argjentinë)

Thibaut Courtois (Real Madrid Belgjikë)

Simon Kiaer (Milan, DK)

David dull (Bayern Munich – Real, Austri)

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan dhe Suedi)

Dusan Vlahovic (Fiorentina Serbi)

Thiago Silva (Chelsea, Brazil)

Declan Rajs (West Ham, Angli)

Riyad Mahrez (Chelsea, Algjeri)

Jack Grillis (Aston Villa – Manchester City, Angli)

Lorenzo Insinie (Napoli, Itali)

Joao Kanselo (Manchester City, Portugali)

Leon Gkoretska (Bayern Munich, Gjermani),

Toni Kroos (Real Madrid, Gjermani)

Ciro Immobile (Lazio, Itali)

Alison (Liverpool, Brazil)

Kazemiro (Real, Brazil )

Paul Pogba (Manchester United, Francë)

Reese James (Chelsea, Angli)

Mark Llorente (Atletico Madrid, Spanjë)

Jude Belincham (Borussia Dortmund, Angli)

Leonardo Spinatsola (Roma, Itali),

Kyle Walker (Manchester City, Angli)

Enterson ( Manchester City, Brazil)

Antoine Griezmann (Barcelona – Atletico Madrid, Francë)

Casper Schmeichel (Leicester, Danimarkë)

Luke Shaw (Manchester United, Angli)

Patrick Schick (Bayer Leverkusen, Republika Çeke)

Roberto Firmin (Liverpool, Brazil)

Marcello Brozovits (Inter, Kroaci)

Sergio Busquets (Barcelona, ​​Spanjë)

Ntouvas Zapata (Atalanta Kolumbi)

Joao Felix (A) Portugali)

Burak Yilmaz (Lille, Turqi)

Mikel Oiarthampal (Real Sociedad, Spanjë)

Luis Diaz (Porto, Kolumbi)

Diogo Zota (Liverpool, Portugali)

Dusan Tadic (Ajax, Serbi)

Danny mortaja (Leipzig, Spanjë)

Julian Alvarez (River Plate) , Argjentinë)

Rodrigo (Manchester City, Spanjë)

Sebastian Alle (Ajax,

Cλεte d’Ivoire) Kaylor Navas (Paris, Kosta Rika)

Boucagio Saka (Arsenal, Angli)

Joachim Male (Atalanta, Danimarkë)

Fambino (Liverpool, Brazil)

Gavi (Barcelona, ​​Spanjë)

Yuri Tillemans (Leicester, Belgjikë)

Pierre Emil Heibnier. /albeu.com/