Lewa tashmë një legjendë: Joga, dieta dhe gruaja, sekretet e jetës së yllit polak

Ushqyerja dhe trajnimi, gjithçka që nuk dini për sulmuesin polak të Bayern Munich që kaloi vijën e finishit prej 300 golave ​​në Bundesligë.

Më poshtë keni disa sekrete nga jeta e yllit polak.

Bombardues

Një emër, një garanci. Robert Lewandowski, golashënuesi më i mirë evropian i vitit 2021, mori çmimin Maradona në Globe Soccer Awards në Dubai: “Ka gjithmonë vend në shtëpi për trofe të rinj. Jam aty ku kam ëndërruar të jem si fëmijë”.

Qendërsulmuesi polak shënoi një hat-trick në fitoren 4-0 të Bayern Munich në Koln, sezoni i tij i dytë në ligë. Tre gola që e lejuan të arrinte objektivin e 300 golave ​​në Bundesligë. Para tij ia kishte dalë Gerd Müller, golashënuesi më i mirë në historinë e ligës gjermane me 365 gola. Këtë sezon ai ka shënuar tashmë 34 gola në 27 ndeshje. Pas këtyre shifrave, ka rregulla shumë specifike diete. Por jo vetëm…

Dieta

Le të fillojmë me të ushqyerit. Gruaja e tij Anna është nutricioniste (por edhe trajnere personale) dhe e ndjek Lewa-n prej vitesh edhe nga ky këndvështrim, sekreti i mirëqenies së tij fizike qëndron tek “dieta e përmbysur”, pra një dietë që përmbys vaktet kryesore.

Dhe më pas, fillojmë nga ëmbëlsira veçanti nga një brownie e pastër kakao e errët. Pastaj e dyta, mish ose peshk, dhe në fund një supë ose një sallatë. Makarona vetëm për drekë, e paraprirë nga një katror çokollatë, gjithmonë e errët. Ushqimet e ndaluara? Ato të ushqimeve të shpejta apo të skuqura, por edhe qumështi i lopës apo laktoza dhe mielli i grurit. Alkooli lejohet në sasi minimale: një birrë për të festuar është e mirëseardhur, shkruan albeu.com.

Fitnes

Zonja Anna është trajnere personale (e diplomuar në Akademinë e Edukimit Fizik të Varshavës), si dhe kampione e karatesë dhe për Robertin është një burim këshillash të vlefshme. Të dy shpesh stërviten së bashku dhe këtë e dëshmojnë me foto dhe video të publikuara në rrjetet sociale. Një praktikë shumë e dashur nga polakët është akroyoga, një disiplinë që zhvillohet në çifte dhe kombinon jogën dhe akrobacinë. Sulmuesi i Bayernit shpesh shijon evolucione të komplikuara me gjysmën e tij më të mirë.

Sporti

Për Lewandowskin, sporti është gjithçka. Nuk është për t’u habitur, ai është një bir i artit: babai i tij ishte kampion kombëtar i xhudos dhe futbollist i Hutnik Varshavës, nëna e tij Iwona ishte, në vend të kësaj, një volejbolliste e AZS Varshavës, e së cilës ajo mori rolin e zëvendëspresidentit si një ish-lojtare. Roberti stërvitet në fushë, por edhe shumë në palestër dhe në kohën e lirë gjen gjithmonë një mënyrë për të qëndruar aktiv. Në det, mes një zhytjeje dhe tjetrës, por edhe në male apo kodra: i pëlqen veçanërisht çiklizmi, gjë që e dëshmojnë edhe shkrepjet e shpërndara në Instagram.

Kuriozitet

Quaj Doktor Lewandowski! Në vitin 2017, në fakt, ai u diplomua me nota të plota në edukimin fizik në Universitetin e Sportit të Varshavës, me një tezë të titulluar RL9, rruga drejt lavdisë , një fjalim autoreferues në të cilin futbollisti polak flet për karrierën e tij. Ai është fetar: ai u takua me Papa Françeskun në vitin 2014, një ditë pas fitores së Bayernit në Champions League në Olimpico kundër Romës (1-7). /albeu.com/