Leverkusen kërkon 60 milion euro nga West Ham për Schick

David Moyes ka kërkuar një standard të ri për sulmin nga drejtuesit e sportit që nga vera e kaluar dhe deri më sot skocezi nuk i ka parë të përmbushen pretendimet e tij. Mirëpo, nga drejtuesit sportivë nuk e humbasin nga syri merkato dhe gjithçka tregon se përforcimi i madh do të arrijë këtë dimër.

Sipas disa mediave angleze, Hammers përgatitin 47.5 milionë euro për të blerë kartonin e Patrick Schick. Sulmuesi shtatlartë mahniti me paraqitjet e tij në kampionatin e fundit europian dhe që prej asaj kohe entiteti londinez ka marrë përsipër listën e objektivave.

Me një kontratë në fuqi deri në qershor 2025 me Bayer Leverkusen, konsiderohet si një nga vlerat më të mira të marra në vitet e fundit nga Çekia dhe aktualisht është një nga asetet me më shumë projeksione të Bundesligës.

Këtë sezon ai grumbullon me fanellën e aspirinës 16 gola në 14 ndeshje të luajtura, që përmbledh afërsisht ndjenjën e golit të lojtarit. Nga Londra ata janë të gatshëm të vënë bast shumë për sulmuesin dhe shpresojnë të bindin gjermanët që t’i hapin derën.

Për momentin, Bayern do të kërkonte një minimum prej 60 milion euro për t’u ulur për të negociuar, një fakt që detyron West Ham të ngrejë ofertën nëse ata duan që ofensiva të funksionojë. /albeu.com