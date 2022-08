Leroy Sane tregon lojtarin më të mirë me të cilin ka luajtur ndonjëherë

Leroy Sane mund të jetë ende vetëm 26 vjeç, por ai ka luajtur së bashku me disa nga futbollistët më të mirë të shekullit të 21-të gjatë kohës së tij duke përfaqësuar Manchester Cityn dhe klubin aktual, Bayern Munich.

Robert Lewandowski, Sergio Aguero, Joshua Kimmich dhe Vincent Kompany janë vetëm disa nga emrat që kanë ndarë dhomën e zhveshjes me Sanen ndër vite.

Por kur u vendos nga “Simply The Best” për të emëruar lojtarin më të mirë me të cilin ka luajtur ndonjëherë, një njeri qëndroi mbi të gjithë të tjerët.

“Është David Silva”, tha ai për “Goal”.

“Ai është thjesht një lojtar i pabesueshëm. Mënyra se si ai drejton topin është thjesht fantastike”.