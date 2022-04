L’Equipe: Pesë pretendentët kryesorë për Topin e Artë 2022

Pesë favoritët, bazuar në arritjet e tyre deri më tani këtë sezon, për Topin e Artë në vitin 2022 renditen nga L’Equipe.

Në to nuk janë as Lionel Messi dhe as Cristiano Ronaldo, të cilët (pothuajse) e kanë monopolizuar çmimin prej vitesh.

Sipas gazetës franceze, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Santio Mane dhe Killian Mbappe janë në listën e më dominantëve. Sulmuesi francez i Realit me 37 gola dhe 13 asistime është me një këmbë e gjysmë në gjysmëfinalen e Champions League, shkruan albeu.com.

Mesfushori belg është lider i kampionëve të Premierligës, City, të cilët janë edhe pranë kualifikimit në Champions League, duke shënuar 15 gola dhe 12 asistime.

Sulmuesi polak, i dyti në votimin për Topin e Artë vitin e kaluar, tashmë ka 52 gola këtë sezon, 46 me Bayernin dhe 6 me kombëtaren e tij, që e çoi në finalet e Kupës së Botës. Sulmuesi senegalez i Liverpool-it, përveç 22 paraqitjeve dhe 4 golave ​​këtë vit, fitoi Kupën e Kombeve të Afrikës por edhe kualifikimin në Botëror.

Së fundi, sulmuesi francez nga Parisi mund të jetë lënë para kohe jashtë Champions League, por me 40 gola dhe 27 asistime këtë vit, ai po kalon një super sezon dhe konsiderohet ylli i radhës absolut i futbollit botëror.

Sigurisht që rezultati i sezonit do të luajë një rol vendimtar për fituesin përfundimtar të çmimit, pasi krahas performancës së tyre individuale do të numërohen edhe titujt që do të fitojnë pretendentët. /albeu.com/