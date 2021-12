Leonardo, për Sergio Ramos: E dinim se ai vuante nga dëmtimet

‘Europe 1’ publikoi intervistën e plotë me Leonardo , drejtori sportiv i Paris Saint Germain , në të cilin braziliani shqyrtoi edhe pjesën tjetër të komponentëve të skuadrës pariziane si dhe transferimet e disa yjeve në verë.

Një nga emrat e parë që doli në pah ishte ai i qendrës spanjolle Sergio Ramos . Leonardo pranon se ata e dinin për gjendjen fizike të mbrojtësit kur PSG filloi negociatat me të, por pranon se ka pasur edhe tensione gjatë rrugës.

“Nuk e prisnim të qëndronim pa Ramos për katër apo pesë muaj . E dinim që ai kishte lëndime nga sezoni i kaluar dhe se duhej t’i menaxhonim. Është e vërtetë që ka pasur surpriza“, ka rrëfyer drejtori i skuadrës pariziene.

“Kishte disa tensione, ne e detyruam veten të përgatiteshim dhe më pas u tërhoqëm. Por sot ai është me të vërtetë në rrugën e duhur. Do të ishte shumë e rëndësishme ta kishim atë me ne në gjysmën e dytë të sezonit,” përfundon ai. /albeu.com