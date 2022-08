Leo Messi është sportisti më i paguar në planet! Për çfarë i shpenzon paratë?

Përshtati në shqip Albeu Sport

Ai ka fituar mbi një miliard në karrierën e tij.

Sipas Forbes, Messi ka fituar 75 milionë dollarë në PSG vitin e fundit, më shumë se çdo atlet tjetër në planet për sa i përket fitimeve sportive.

Vetëm paga e tij në Paris është 35 milionë dollarë në vit, që do të thotë se ai fiton 738,000 dollarë në javë, ose 105,000 dollarë në ditë, ose 8,790 dollarë në orë.

Argjentinasi mori gjithashtu një rritje prej 25 milionë dollarësh kur nënshkroi me skuadrën franceze verën e kaluar, sipas Evening Standard.

Messi fitoi 55 milionë dollarë jashtë fushës vitin e kaluar. Vetëm ikona e tenisit Roger Federer dhe superylli i NBA-së LeBron James mund ta kalojnë atë.

Përveç partneritetit me platformën e kriptomonedhës Socios, e cila i sjell argjentinasit 20 milionë dollarë në vit, kontratat me Adidas, Budweiser dhe PepsiCo japin një kontribut të rëndësishëm në pasurinë e Lionel, shkruan albeu.com.

Qershorin e kaluar, Messi u bë gjithashtu ambasadori i parë i markës sportive për Hard Rock International.

Pasuria e Messit vlerësohet në 600 milionë dollarë.

Sipas Forbes, Messi ka fituar 1.15 miliardë dollarë gjatë karrierës së tij, brenda dhe jashtë fushës.

Vetëm tre atletë aktualë LeBron James, Cristiano Ronaldo dhe Tiger Woods kanë fituar më shumë.

Messi pëlqen të shpenzojë paratë e tij në makina luksoze.

Ka një Ferrari F430 Spyder në garazhin e Lionel

Sipas Goal, koleksioni mbresëlënës i makinave të Messit përfshin Pagani Zonda Tricolore, Ferrari F430 Spyder, Dodge Charger SRT8 dhe Maserati Gran Turismo, me vlerë 2 milionë dollarë.

Thashethemet thonë se një argjentinas bleu makinën më të shtrenjtë, një Ferrari 335 Sport Spider Scaglietti të vitit 1957, për 37 milionë dollarë në 2016.

Messi ka veti mbresëlënëse.

Pasuria më luksoze e Messit është rezidenca e tij prej 7 milionë dollarësh në periferi të Barcelonës.

Sipas planit arkitektonik, objekti ndodhet në periferi të Castelldefels me një zonë ndalim fluturimi. Ajo përmban një pishinë, palestër shtëpie, teatër dhe spa, si dhe pamje mahnitëse të maleve katalanase dhe plazhit aty pranë.

Ekziston edhe një fushë futbolli ku Messi pëlqen të luajë me qenin e tij të quajtur Hulk.



Messi gjithashtu zotëron një “eko-shtëpi”. Rezidenca ndodhet në qytetin e tij të lindjes, Rosario në Argjentinë.

Që nga viti 2017, Messi ka në pronësi MiM Hotels, një zinxhir hotelesh i operuar nga Majestic Hotel Group, i cili ka resorte në Ibiza, Mallorca dhe Barcelona.

Në vitin 2021, zinxhiri hapi vendpushimin e tij të parë dimëror në zemër të Pirenejve, Luginën e Aranit.

Hoteli me katër yje ka 141 dhoma dhe përfshin një spa, pishinë të brendshme, qendër fitnesi dhe shërbime udhërrëfyese malore, sipas Forbes.

Megjithatë, hoteli në Barcelonë duhej të prishej.

Messi e bleu ndërtesën në vitin 2017 për 35 milionë dollarë, pas së cilës tashmë është miratuar prishja e saj. Bëhet fjalë për ballkonet e mëdha.

Ishte e pamundur të zgjidhej problemi, pasi çdo përpjekje për të rindërtuar ballkonet mund të çonte në shembjen e ndërtesës.

Messi fluturon me një avion privat 15 milionë dollarësh.

Avioni privat Gulfstream V i Messit i vitit 2004 përfshin dy kuzhina dhe banjo dhe mund të strehojë deri në gjashtëmbëdhjetë pasagjerë, sipas South Morning China Post.

Në bisht të avionit është numri 10, numri i fanellës së argjentinasit nga koha e tij në Barcelonë. Dhe në shkallët e shkallëve janë shkruar emrat e vetë Leos, gruas së tij Antonella dhe fëmijëve të tyre.

Messi është shumë bujar

Fondacioni Lionel Messi, i krijuar në vitin 2007 në partneritet me UNICEF-in, ndihmon fëmijët në mbarë botën.

Sipas UNICEF-it, Messi dhuroi paratë e tij në vitin 2017 për të ndihmuar fondacionin të ndërtojë një shkollë për 1600 fëmijë jetimë nga lufta në Siri, dhe në vitin 2019 dhuroi 218,000 dollarë për të siguruar ushqim dhe ujë për qytetarët e Kenias, raportoi Goal.

“Ne kemi vendosur të krijojmë Fondacionin Leo Messi dhe unë do të vazhdoj të luftoj për t’i bërë fëmijët të lumtur. Do të luftoj me të njëjtën forcë dhe përkushtim me të cilin luaj futboll”. /albeu.com/