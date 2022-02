Lëndimet e njëpasnjëshme lënë në hije rinovimin e Ibrës

Milani është duke studiuar të ardhmen e Zlatan Ibrahimovic, i cili pasditen e sotme do të mungojë në përballjen në derbin ndaj Interit për shkak të një tjetër dëmtimi, diçka që ka qenë shumë e zakonshme këtë sezon.

Gazeta TuttoSport raporton se Paolo Maldini, drejtor teknik dhe Federico Massara, drejtor për futbollin, po studiojnë skenarin e rinovimit me lojtarin 40-vjeçar, i cili ka kontratë deri në fund të sezonit, por do të duhet të merrni parasysh mungesat e shumta gjatë gjithë sezonit, me suedezin që fiton rreth 7 milionë në vit.

“Është një lojë shumë e rëndësishme, por ne kemi parë shumë të tjera si kjo. Është turp që mungon Zlatan, jemi rritur shumë me të, por tani duhet të tregojmë se mund të bëjmë mirë edhe pa të”, ka komentuar të premten trajneri Stefano Pioli.