Leipzig paralajmëron Barçën për Dani Olmon

Dani Olmo është një nga objektivat e vendosur nga sekretaria teknike e Barcelonës. Lojtari spanjoll i Leizpig është i interesuar, por skuadra gjermane nuk është e gatshme ta bëjë të lehtë largimin e tij. Përsëri një shitës, ai dëshiron të vazhdojë rritjen e tij dhe planifikon të mbajë yjet.

Kështu, në një intervistë në Sky Germany, trajneri i tij Oliver Mintzlaff ka vendosur Olmon, Andre Silvan dhe Nkunkun shenjën e të patransferueshmëve.

“Sigurisht, lojtarët si Dani Olmo, Nkunku apo André Silva janë shtylla shumë, shumë të rëndësishme që mund dhe duhet të vazhdojnë të zhvillohen me ne,” tha Mintzlaff, i cili e merr të mirëqenë “që ne do të përballemi sezonin e ardhshëm me këta lojtarë“.

Sipas SER Catalonia, tashmë kishte kontakte për Olmon dhe ardhja e Ferran nuk do të mbyllte derën për një inkorporim të mundshëm.