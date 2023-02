Leipzig “frenon” Manchester Cityn, kualifikimi vendoset në “ishull”

Leipzing dhe Manchester City janë ndarë në barazim 1-1 në ndeshjene parë mes tyre në fazën e 1/8 të Champions league.

të parët që kaluan në avantazh ishit “qytetarët” e ardhur nga Anglia, me anë të Mahrez.

Pas një asisi të Gundogan në minutën e 27-të të pjesës së parë Mahrez arriti të shënojë gol, duke kaluar të tijët në avantazh.

Por në pjesën e dytë do të ishte Gvardiol i cili do të rikthente barazpeshën, duke iu dhënë ende shpresë skuadrës së tij për tu kualifikuar, edhe pse do të jetë mjaft e vështirë përballë Cityt në transfertë.