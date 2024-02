Legjenda e klubit sugjeron drejtuesit e Juventusit për dy alternativa të Allegrit

Ish-sulmuesi Fabrizio Ravanelli ka dhënë dy ide të mundshme nëse Juventusi vendos të zëvendësojë trajnerin Massimiliano Allegrin në verë.

Bianconerët kanë filluar të bien në garën për titull në javët e fundit dhe shumë në Torino tani kanë filluar të shohin përpara në sezonin e ardhshëm, të vetëdijshëm se projekti i ri i qëndrueshëm do të bëjë një hap kyç përpara me rikthimin e tyre në Ligën e Kampionëve dhe kualifikimin e mundshëm në Kupën e Botës për Klube.

Allegri ka ndarë opinione te Juventusi, me disa që besojnë se ai meriton një shans për të vazhduar në rol pas punës së tij mbresëlënëse pavarësisht rrethanave të vështira, ndërsa të tjerët shpresojnë për një ndryshim dhe fillim të ri në këtë epokë të re.

Duke folur për gazetën Tuttosport, Ravanelli ofroi dy alternativa të mundshme ndaj Allegrit nëse Juventus bën një ndryshim në shtabin teknik.

“Nëse doni të vazhdoni me një siguri, unë them Conte. Kam luajtur me Antonion, ai është fitues i lindur dhe e njeh shumë mirë edhe ambientin”, ka thënë fillimisht Ravanelli.

“Përndryshe, nëse klubi synon të fokusohet te një trajner i ri dhe në zhvillim, i cili vjen nga provinca, siç ndodhi në atë kohë me Lippin, unë do të punësoja Thiago Mottan, i cili është dëshmuar se është një trajner i madh. Unë e konsideroj italo-brazilianin gati për të udhëhequr një klub të mirë”, përfundoi legjenda e Juves.

Juventusi aktualisht ndodhet i dyti në tabelën e Serie A pas 25 ndeshjesh, nëntë pikë prapa liderit të ligës Inter, i cili gjithashtu ka një ndeshje më pak. /Telegrafi/