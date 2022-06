Legjenda e Italisë: Nëse Pogba nuk përmirëson formën e tij, ai do të jetë i padobishëm për Juventusin

Legjenda e Italisë, Fabio Cannavaro, ka paralajmëruar se rikthimi i Paul Pogbas në Juventus do të jetë “i padobishëm” nëse ai nuk mund të përmirësohet në formën e fundit.

Pogba duket se do të kthehet në Juventus kur kontrata e tij me Manchester United të përfundojë në fund të qershorit. Ai pati një periudhë të suksesshme në Torino përpara transferimit të tij prej 89 milionë funtesh, duke fituar katër tituj të Serie A me Zonjën e Vjetër.

“Pogba te Juve? Shpresoj të shoh përsëri Paulin e vërtetë, atë nga përvoja e parë e Juventusit”, tha Cannavaro për Tuttomercatoweb.

“Ai duhet të gjejë arsyet. Mesfushori i sezoneve të fundit nuk është i dobishëm për Juventusin apo Francën”, u shpreh ish-mbrojtësi italian.

Cannavaro është lojtari me më së shumti paraqitje për Italinë pa përfshirë portierin, me 136 ndeshje dhe kaloi dy sezone me Juventusin.

Pavarësisht talentit, Pogba nuk arriti të përputhej me formën e tij të Juventusit te United në gjashtë sezonet e tij me klubin.

Ai fitoi Ligën e Evropës në 2017 dhe hyri në formacionin e vitit nga PFA në 2018-19.

Edhe pse Pogba luftoi me United, ai ishte një pjesë kyçe e kombëtares franceze dhe u vlerësua gjerësisht për rolin e tij në fitoren e tyre në Kupën e Botës 2018.