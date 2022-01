Lega Seria A me rregull të ri, mjaftojnë 13 lojtarë për të luajtur ndeshjen

Asnjë ndalesë për kampionatin e Serisë A, pavarësisht se ASL-të kanë bllokuar Torinon, Udinese, Salernitana dhe Bolonja përballë shpërthimeve të Covid.

Ky është qëndrimi që filtron në përfundim të Këshillit të jashtëzakonshëm të Legës, i cili u mblodh në mbrëmje. Këshilli ishte kompakt në mbrojtjen e kampionatit dhe më pas në vazhdimin e garave.

Në orët në vijim, për më tepër, do të hartohet një protokoll i ri i stilit të UEFA-s: me 13 lojtarë në dispozicion (përfshirë një portier) do të ketë detyrim për të luajtur, qoftë edhe duke peshkuar nga Primavera.

Për më tepër, Liga do të apelojë në TAR kundër masave të ASL që nuk do të marrin parasysh dispozitat për karantinën e datës 30 dhjetor të kaluar./ h.ll/albeu.com