Lautaro opsion afatshkurtër për Real Madridin

Me opsionin Mbappé të përjashtuar dhe në pritje të vitit 2024 për të tentuar të nënshkruajë me Erling Haaland, Real Madrid shikon në merkaton e verës 2023 me Lautaro Martínez si një nga opsionet e preferuara.

Do të duhet të shihet se si do të jetë sulmuesi në Botëror dhe nëse Real Madridi është i përkushtuar për të përforcuar sulmin e tij paraprakisht, por ajo që është e qartë është se drejtuesit e sportit e kanë në axhendën e tyre si një nga prioritetet për të forcuar vijën sulmuese. .

Nkunku edhe pse i pëlqen shumë, është një profil ndryshe dhe jo një “9” i pastër. Në këtë rast, do të përplasej me ecurinë e Vinicius apo Rodrygo pasi ai luan më afër krahëve, ndaj lojtari i Interit është një bast i sigurt.

Lautaro e ka pëlqyer për një kohë të gjatë. Nga skuadra e Neroazzurës tashmë janë në kërkim të alternativave për futbollistin ndërkombëtar me Argjentinën, pasi përveç Real Madridit, në radhët e tyre e duan edhe disa klube të Premierligës, si Tottenhami.

Çmimi i Lautaro-s do të ishte rreth 70 milionë euro dhe nuk përjashtohet për Real Madridin, në atë që do të ishte një shtesë cilësore në afat të shkurtër, ndërsa pritet Haaland një vit më vonë./albeu.com