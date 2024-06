Laporta: Jemi klubi më i mirë në botë, kemi 48 Liga të Kampionëve

Presidenti i Barcelonës, ​​Joan Laporta u mburr se ai është në klubin më të mirë në botë, i cili ka 48 tituj të Ligës së Kampionëve në shumë sporte që konkurrojnë.

Laporta i bëri këto komente të mërkurën pasdite nga Auditori 1899 pranë Camp Nou, teksa drejtonte një mbledhje të zakonshme të senatit.

“Marka e Barçës është e fortë”, deklaroi Laporta. “Ne jemi klubi më i mirë në botë, kemi 48 Liga të Kampionëve”.

Duke trashëguar një klub të ngarkuar me borxhe në vitin 2021, i cili u përshkrua si në “mbështetje jetësore”, Laporta pretendoi se Barça po rikuperohet financiarisht.

“Ne po pastrojmë klubin në kohën më të shkurtër dhe pa vënë në rrezik modelin e pronësisë. Për sa kohë që unë jam president, Barca do t’i përkasë gjithmonë anëtarëve”, u zotua Laporta.

“Ne nuk kemi improvizuar. E kemi shpëtuar institucionin nga një situatë rrënimi, kemi bërë një udhëtim nëpër shkretëtirë dhe po shohim fundin. Kemi rezistuar dhe madje shumë mirë. Pas shumë përpjekjesh, vendime të guximshme dhe guxim, mund të them me krenari se pas tri vitesh, klubi do të ketë rezultate pozitive operative, ne kemi filluar të shohim goditjet e gjelbra”, shtoi Laporta.

Presidenti i Barcelonës shpjegoi se fatura e pagave është ulur me 180 milionë euro, ndërsa shpenzimet janë ulur dhe të ardhurat janë përmirësuar. /Telegrafi/