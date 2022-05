Laporta flet për situatën ekonomike të Barçës, Mbappen dhe Dembele

Joan Laporta ka shqyrtuar situatën aktuale në Barcelonë, ku e ka bërë të qartë se nëse aktivizojnë një ose dy nga planet ekonomike përpara datës 30 qershor, do ta vendosin klubin në një gjendje të shëndetshme ekonomike.

Ai foli gjithashtu për pagën e supozuar që Kylian Mbappe po kërkon nga Real Madridi, si dhe për të ardhmen e lojtarëve si Ousmane Dembele dhe Gavi.

“Nëse ne mund të aktivizojmë një ose dy plane ekonomike përpara 30 qershorit, do të kemi pastruar një pjesë të madhe të borxhit të klubit”, tha ai për “Catalunya Radio”.

“Kjo nuk do të ndodhë më, duke shkuar në një dimension të tillë çmendurie. Nuk duhet të ndodhë më kurrë dhe ne po e fusim atë në klub. Nëse Mbappe dëshiron 50 milion euro neto, ne nuk mund t’i paguajmë. Atëherë ata nuk e fitojnë Champions League, ne nuk do të flasim për 30 neto.”

Një francez për të cilin Laporta do të shqetësohet është Ousmane Dembele, i cili ende nuk ka nënshkruar një marrëveshje të re me klubin.

“Ai dëshiron të qëndrojë, por është shumë i tunduar nga opsionet e tjera që ofrojnë kushte që ata mund t’i konsiderojnë më të mira se tonat”, tha Laporta.

“Oferta është në tavolinë prej disa kohësh, ata do të na përgjigjen kur të përfundojë sezoni. Do të kishim dashur të kishim një përgjigje më shpejt, por nuk mund ta detyrojmë. Kemi një marrëdhënie të mirë personale me të gjithë.

Ka ardhur Auba, me të cilin janë miq shumë të mirë. Ai ka përfaqësues që e kanë kontrollin e situatës, por shpresoj që ai të qëndrojë.”/ h.ll/albeu.com