Laporta ‘ëndërron’ që Kloppi të jetë trajneri i Barcelonës

Barcelona thuhet se mund të jetë në kërkim të një trajneri të ri gjatë verës, pasi Xavi Hernandez gjithnjë e më shumë është nën presion për punën e tij dhe me një nga më të mirët në ‘lojë’ që do të vihet në dispozicion, nuk është çudi që dy palët të lidhen.

Jurgen Klopp ka njoftuar vendimin e tij për t’u larguar nga Liverpool, pasi ai është lodhur në Anfield pas kaq shumë vitesh konkurrimi të fortë në Ligën Premier.

E rëndësishmja, ai ka njoftuar gjithashtu se do të marrë një pushim njëvjeçar.

Megjithatë, do të ishte marrëzi të mendosh se arma fillestare në garën për nënshkrimin e tij nuk është shkrepur sapo.

Sipas gazetës Sport, Joan Laporta është shprehur më parë se Klopp është një ‘lëvizje ëndrrash’ për Barcelonën si trajner.

Në të kaluarën, Laporta i ka vënë jashtë vëmendjes për të parë nëse Klopp mund të tundohej në Camp Nou, por gjërat nuk shkuan më tej.

Ky nuk është një informacion i ri, thjesht një rikujtim që Klopp ka qenë prej kohësh një nga menaxherët e preferuar të Laportës.

Përveç Barcelonës, Real Madridi gjithashtu e ka konsideruar Klopp si një mundësi në të kaluarën, dhe trajneri gjerman gëzon shumë admirim edhe atje. /Telegrafi/

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Joan Laporta dreams of making Jürgen Klopp the head coach of Barcelona.

(Source: @sport) pic.twitter.com/pZD8ZNcctS

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 26, 2024