Laporta do të ndërtojë një statujë të Messit pranë Camp Nou, ai premton një kontratë verën e ardhshme

Joan Laporta do të “ndërtojë një statujë të Leo Messit”, sipas La Vanguardia.

Burimi siguron se herët a vonë kjo do të bëhet, shkruan albeu.com.

Presidenti i Barçës raportohet se është i mendimit se kjo, por edhe organizimi i ndeshjes së lamtumirës, ​​ende nuk mjafton për t’i bërë homazhe Leos.

Klubi do të bëjë gjithçka që është e mundur për të nënshkruar një kontratë me argjentinasin verën e ardhshme.

Kujtojmë se kontrata aktuale e argjentinasit me PSG-në skadon verën e ardhshme. Në janar, ai do të jetë në gjendje të diskutojë të ardhmen e tij me klube të tjera. /G.D albeu.com/