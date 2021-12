Laporta del me mesazh për tifozët: Do të forcojmë ekipin e parë (VIDEO)

Joan Laporta doli në skenë pasditen e kësaj të premteje me një mesazh të dyfishtë marrë nga Marca.

Nga njëra anë ka bërë të qartë se drejtuesit po punon për përforcimin e ekipit në janar dhe nga ana tjetër ka kërkuar unitet.

Në një video në rrjetet sociale prej vetëm 36 sekondash, presidenti iu drejtua fansave:

“Unë ndaj zhgënjimin tuaj me ndeshjen e Champions League. Të gjithë jemi dakord që duhet të forcojmë ekipin e parë,” pohoi ai.

Megjithatë, Joan Laporta e ka pranuar se nuk është e lehtë të marrësh lojtarë në merkaton e janarit. /albeu.com/

Despite the difficulties, we will strengthen the first team. Now more than ever, we have to row in the same direction, and do what’s best for Barça. pic.twitter.com/TUbOTd3J21

— Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) December 10, 2021